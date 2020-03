Les ministères des Ressources en eau et de l'Agriculture comptent mettre sur pied une commission mixte pour cadastrer les terres agricoles concernées par l'irrigation complémentaire et lancer un plan d'action commun pour doter les agriculteurs de toutes les technologies utilisées en la matière. Lors d'une réunion regroupant les cadres des deux départements tenue au siège du ministère des Ressources en eau en présence du ministre du secteur, Arezki Berraki, du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari et du ministre délégué chargé de l'Agriculture saharienne et des montagnes, Foued Chehat, il a été convenu de mettre en place un plan d'action commun pour doter les terres agricoles de toutes les nouvelles technologies utilisées en la matière et encourager les agriculteurs à irriguer leurs

terres avec des eaux traitées.