Le projet du nouveau pôle universitaire de Sidi Abdellah (Alger Ouest) qui sera réceptionné en septembre offrira 20 000 places pédagogiques et 11 000 lits.Le grand pôle sportif en cours de réalisation à Sidi Abdellah sera quant à lui mis en service en partie au mois de juin prochain. Concernant le manque flagrant de moyens de transport desservant les différents quartiers de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, il est prévu une réunion de coordination entre le ministère des Travaux publics et des Transports en vue de l’ouverture de nouvelles lignes ainsi que de trouver des solutions urgentes aux problèmes constatés en matière d’éclairage public, d’aménagement des routes et de raccordement au gaz naturel.