Un portail électronique «business» dédié aux chefs d’entreprise femmes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord sera lancé en février prochain, a-t-on annoncé lors d’une journée d’information sur les mécanismes de soutien au financement organisée, hier, à Oran par l’Association des femmes algériennes chefs d’entreprise Seve. Ce portail qui constitue une tribune s’inscrit dans le cadre d’un programme visant à soutenir les compétences femmes dirigeant des entreprises au Moyen-Orient et en Afrique du Nord lancé il y a trois années, a indiqué la chargée d’information à l’Association Seve en marge de cette rencontre, initiée par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie (Ccio). Emballant 200 cheffes d’entreprise, il permet d’établir des relations entre les dirigeantes d’entreprise de la région Moyen-Orient et celles de l’Afrique du Nord, dont des Algériennes pour l’échange économique à travers des rencontres bilatérales et la mise en exergue de leurs activités, a souligné Chahrazed Saâdi.