Une galerie virtuelle dédiée à la promotion des produits et services algériens à l’international sera prochainement lancée par l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex). Ce nouveau site Web sera un service en ligne sous forme de galerie virtuelle, dédiée à la promotion des entreprises exportatrices algériennes et leurs produits à l’international. Cette galerie virtuelle est une plateforme de marketing digital destinée également à la mise en relation d’affaires directe entre les entreprises algériennes et les clients potentiels étrangers. Il s’agit d’un cadre de référence de l’export interactif, ouvert et extensible et qui sera mis, à titre gracieux, à la disposition des entreprises algériennes. Chaque entreprise algérienne exportatrice aura son propre espace sur ce site Web où elle pourra exposer tous ses produits susceptibles d’être exportés, mais également une session personnalisée permettant aux étrangers de la contacter directement.