Qnet, prestigieuse société de vente directe et du e-commerce, a annoncé le lancement d'un programme innovant pour résoudre la propagation des problèmes d'obésité et de surpoids qui se sont répandus dans la plupart des pays du monde, suite aux mesures de fermeture imposées par la pandémie de Covid-19, le programme a été lancé sous le nom de Belite 123 pour le contrôle du poids, qui est le dernier de ses produits qui s'inscrivent dans les domaines de la santé et du bien-être, pour aider les clients à gérer et améliorer leurs habitudes alimentaires et à contrôler leur poids, avec un produit innovant qui utilise le double pouvoir de la nature et de la science. Le programme de gestion du poids Belite 123 fonctionne avec trois composants qui s'intègrent pour fournir un plan de gestion du poids qui peut être facilement régulé.