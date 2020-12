Le gouvernement oeuvre actuellement pour lancer un programme supplémentaire du secteur des ressources en eau au titre de l'exercice 2021 à l'effet de prendre en charge les besoins des citoyens des différentes wilayas du pays et en vue d'accorder des crédits permettant de traiter les lacunes enregistrées en matière d'eau potable, d'assainissement et d'irrigation agricole, a indiqué à Mascara le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki. Des projets ont été récemment réalisés à travers le pays dans le domaine de l'alimentation en eau potable et de la lutte contre les coupures et perturbations, au titre d'un programme urgent, s'ensuivront d'autres opérations susceptibles de remédier aux carences et ainsi assurer une alimentation quotidienne en eau potable.