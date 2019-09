Sur les hauteurs de Tlemcen, une imposante construction inachevée interroge la population locale. L’ex-président Bouteflika, originaire de la région, entendait en faire « une résidence d’Etat ».

Selon le post sur Facebook d’un journaliste de la région, ce projet a nécessité un investissement de l’Etat de plus de 10 milliards de dinars, sans compter les avenants. En campagne à Tlemcen pour le 3ème mandat, Bouteflika a lancé le projet étendu sur 10 hectares et situé sur la route de Lella Setti. Son architecture islamique avec arcades, voûtes et coupoles, évoque celle du Club des Pins, à Alger, et devait offrir 17 suites royales, des villas, une salle de conférences, des piscines, un terrain de golf et d’autres espaces luxueux. Diligenté par Abdelwahab Nouri, wali de Tlemcen à l’époque, son achèvement était prévu pour 2011, à l’occasion de la manifestation « Tlemcen, capitale de la culture islamique ».