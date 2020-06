L'Algérienne des eaux (ADE) de Bordj Bou Arréridj a lancé un projet pilote à l'échelle nationale portant sur l'installation d'un système de gestion et de contrôle à distance du réseau de distribution d'eau potable. L'opération vise à améliorer le service public et à se mettre au diapason de l'évolution technologique. Ce système sera mis en place en tant que projet pilote du ministère de tutelle dans toutes les communes que gère l'ADE-Bordj Bou Arréridj. S'inscrivant dans le cadre de «la numérisation du secteur des ressources en eau», ce système va permettre dans un premier temps de contrôler à distance le niveau des eaux des réservoirs, puis dans un second, les valves de distribution pour finalement permettre de savoir automatiquement la quantité d'eau stockée par les barrages et les réservoirs et celle distribuée aux citoyens. Ce système permettra aussi aux agents de maintenance d'intervenir rapidement au moindre problème relevé sur le réseau de distribution.