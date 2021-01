La secrétaire d'État chargée du Sport d'élite, Salima Souakri, s'apprête à mettre en oeuvre un projet sportif très prometteur dans le cadre de la promotion du sport féminin dans le Grand Sud. Faisant allusion aux ancêtres des Touareg, le projet en question est baptisé au nom de la reine berbère Tin- Hinan, il consiste à promouvoir le sport féminin dans le Grand Sud algérien.

«C'est à travers mon expérience personnelle qui me pousse à oeuvrer en faveur de la promotion du sport féminin», a fait savoir Salima Souakri, car «j'ai pratiqué le sport en tant qu'athlète d'élite, Entraîneur et responsable politique et laissez-moi vous dire qu'il n'est pas évident pour une femme d'exercer le sport dans nos sociétés traditionnalistes et conservatrices. C'est la raison pour laquelle je considère ce projet comme un vecteur d'épanouissement au profit des femmes».