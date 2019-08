Vingt après ses débuts sous les traits de l’insaisissable Neo dans le premier Matrix, l’acteur canadien Keanu Reeves va reprendre le rôle du rebelle cybernétique aux lunettes noires pour un quatrième opus, ont annoncé les studios Warner Bros dans un communiqué. Keanu Reeves retrouvera pour l’occasion sa partenaire Carrie-Anne Moss, qui reprend son rôle de Trinity, soulignent les studios Warner Bros dans un communiqué. «On ne peut pas être plus heureux de retourner dans la Matrice avec Lana», déclare le patron de Warner Bros, Toby Emmerich. La trilogie (Matrix en 1999, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions en 2003) a récolté au total plus de

1,6 milliard de dollars dans les salles du monde entier, rappellent les studios Warner.