Un restaurant de Changsha, dans le centre de la Chine, s'est excusé d'avoir demandé à ses clients de se peser avant d'entrer, dans le cadre d'une campagne nationale contre le gaspillage de nourriture.

Les clients étaient invités à se tenir debout sur des pèse-personnes et d'entrer leurs données personnelles dans une application qui leur recommanderait des choix de nourriture en fonction de leur poids et la valeur calorifique des plats, selon le média étatique China News Service.

Des affiches dans le restaurant de Changsha trompetaient «Soyez économes et consciencieux, favorisez les assiettes vides» ou encore «Opération assiette Vide» du nom d'une campagne nationale, selon des photos parues dans les médias locaux.