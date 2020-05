Des chercheurs danois ont développé un robot capable de réaliser les tests de dépistage du Covid-19, a annoncé l'université du Danemark du Sud. «Des chercheurs en robotique (..) ont mis au point le premier robot entièrement automatique au monde capable d'effectuer des prélèvements de gorge pour le Covid-19, afin que les professionnels de santé ne soient pas exposés au risque d'infection», a indiqué l'université. Grâce à un bras jetable imprimé en 3D et automatiquement changeable entre chaque patient, le robot tient un écouvillon et touche l'endroit exact de la gorge où l'échantillon doit être prélevé avant de placer l'écouvillon dans un pot et d'en visser le couvercle, a expliqué le laboratoire de recherches. Le robot est actuellement à l'état de prototype, mais un modèle utilisable sur le terrain est en cours de construction afin de commencer les tests sur les patients, a souligné le responsable du projet Thiusius Rajeeth Savarimuthu.