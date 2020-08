De Francesca Caccini au XVIIe siècle à Camille Pépin au XXIe: une plateforme numérique répertorie les oeuvres de plus de 700 compositrices pour faire découvrir des artistes longtemps éclipsées. Baptisée «Demandez à Clara», en référence à Clara Schumann -brillante pianiste, compositrice et épouse du célèbre compositeur- cette base de données gratuite a été lancée en juin par une équipe dirigée par Claire Bodin, directrice du festival «Présences féminines» consacré aux compositrices du passé et du présent. La recherche se fait par nom, titre, instrument, pays ou époque. Parmi les plus anciennes, les Italiennes Francesca Caccini - qui serait la première femme à avoir composé un opéra-, Isabella Leonarda et Barbara Strozzi, l'une des premières compositrices professionnelles ou encore la Française Elisabeth Jacquet de la Guerre.