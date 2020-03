Le ministère de la Santé a lancé, en coordination avec le ministère de la Poste et des Télécommunications, un site Web dédié à la sensibilisation aux dangers du coronavirus (Covid-19). Disponible dans les deux langues arabe et française, le site Web (http://covid19.sante.gov.dz) contient plusieurs rubriques qui peuvent être consultées par l'internaute.

Les premières pages du site Web fournissent une brève définition du coronavirus, un historique sur son apparition dans la ville chinoise de Wuhan, suivi d'une autre page consacrée aux questions fréquentes. Les personnes intéressées peuvent également consulter à travers la même page, un ensemble d'idées fausses répandues auprès de la population.

La tutelle a réservé un autre diaporama pour le suivi quotidien des nouveaux cas confirmés et la publication des déclarations officielles concernant le Covid-19.

La quatrième page inclut des consignes sanitaires pour éviter la contamination tandis que sur le cinquième slide figure le numéro vert (3030).