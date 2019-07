L’épave du sous-marin français La Minerve, disparu en 1968 avec 52 hommes à bord, a été retrouvée plus de cinquante ans après au large de Toulon (sud-est), a annoncé lundi dernier la ministre française des Armées Florence Parly. «Nous venons de retrouver La Minerve. C’est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps», a tweeté la ministre. Malgré les opérations de secours aussitôt entreprises, le 27 janvier 1968, l’épave n’avait jamais été localisée, laissant depuis, les familles dans l’incertitude et l’attente d’une éventuelle découverte qui est finalement intervenue après 51 ans