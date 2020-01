S’il connaît parfaitement le domaine des travaux publics qu’il a eu déjà à diriger et dont il est issu, puisqu’il y exerçait en qualité de directeur central, le nouveau ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, qui s’est heurté à deux reprises aux foudres de Amar Ghoul et de son compère Ali Haddad, fort de leur soutien présidentiel, aura du pain sur la planche en ce qui concerne le sous-secteur des transports En effet, celui-ci a beaucoup souffert depuis 2014, lors du passage de Amar Ghoul qui s’est empressé de le dégarnir de plusieurs cadres compétents et expérimentés. De nombreux cadres du sous-secteur n’hésitent pas aujourd’hui à déclarer que les transports sont réellement sinistrés, le rappel de quelques éléments, en mission ponctuelle, ayant été l’unique issue pour pallier les multiples défaillances. Il faudra à Farouk Chiali plusieurs mois pour prendre le pouls d’un sous-secteur gravement déstabilisé et où les moyens humains sont devenus plus ou moins inadaptés aux fortes exigences du moment.