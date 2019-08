C’est vendredi dernier qu’a démarré le 23ème tournoi «Bahia-Foot», qui attire chaque été un très nombreux public de jeunes et de moins jeunes.60 équipes venues de plusieurs régions du pays animent cet évènement sportif au stade Reguig-Abdelkader de Maraval, à Oran. Le coup d’envoi a été donné par le président de la Radieuse, monsieur Chafi Kada et le directeur de la jeunesse et des sports, monsieur Gharbi Badredine et ce en présence des anciens internationaux, Belloumi, Megharia, Kouici, Messahel (CRB), l’arbitre international Hansal Mohamed. Que du beau monde que plusieurs centaines de spectateurs étaient venus saluer en même temps que les compétiteurs. Ces derniers promettent du spectacle. Faire aussi bien que les Verts ? Pourquoi pas.