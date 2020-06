La Chine pourrait être en mesure de mettre sur le marché un vaccin contre le nouveau coronavirus d'ici la fin de l'année, a déclaré en fin de semaine un organe du gouvernement chinois sur les réseaux sociaux. Le vaccin développé par l'Institut de produits biologiques de Pékin et l'Institut de virologie de Wuhan a été administré à plus de 2 000 personnes dans le cadre d'essais cliniques entrés dans la phase 2, a précisé la Commission d'administration et de supervision des actifs publics (Sasac). Selon un message daté du 29 mai diffusé sur le réseau social chinois WeChat, le vaccin pourrait être commercialisé dès la fin de l'année ou début 2021. Les deux instituts qui ont développé le vaccin sont liés au groupe pharmaceutique Sinopharm, lui-même contrôlé par la Sasac. Selon elle, l'Institut de produits biologiques de Pékin serait en mesure de produire 100 à 120 millions de doses par an. Cinq vaccins différents sont actuellement en phase d'essai sur des cobayes humains en Chine.