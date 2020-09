Durant les JO-2024 à Paris, Le Bourget aura bien son village des médias, pour héberger les journalistes et techniciens. L'accord a été dévoilé, lors du CA du comité d'organisation des JO (Cojo), hier matin. Le sujet cristallisait les tensions entre les élus de Seine-Saint-Denis et les organisateurs des JO, depuis quelques semaines. Une grande partie sera construite pour 2024, alors que les élus ont obtenu des garanties de l'Etat français afin que le reste soit bâti, juste après les Jeux. Concrètement, la partie «basse» du village et la moitié de la partie «haute» seront prêtes en 2024. Ceci représenterait entre

600 et 700 logements. Afin d'économiser 400 millions d'euros sur son budget (3,8 milliards d'euros), le comité d'organisation (Cojo) a entamé une revue des projets.