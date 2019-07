Connu depuis des années, dans la wilaya de Tipasa, et sur tout le territoire national, pour son sérieux et ses initiatives instructives, sportives et axées dans la protection de l’environnement, le club de plongée sous-marine, UnderSea, continuera de faire rêver les estivants et les adhérents , en s’installant pour cet été sur l’aire marine protégée du Kouali, une plage mitoyenne du complexe CET de Tipasa. Ceux qui l’ont déjà fréquenté , vous diront, que le détour vaut vraiment la peine. Au programme, tous les jours de la semaine et week-ends, des baptêmes, des formations et documentations.