Un décret exécutif portant création d'une agence nationale de réalisation du port-centre de Cherchell, a été publié Le présent décret exécutif datant du 16 décembre 2020 a pour objet de créer une agence nationale de réalisation du port-centre de Cherchell, de ses infrastructures et équipements, et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement. Selon le décret, l'agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des Travaux publics.

Le siège de l'agence est fixé dans la wilaya de Tipasa.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé des Travaux publics.