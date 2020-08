L'opérateur de téléphonie mobile Djezzy a consacré un paquet d'aides d'un montant global de 100 millions de dinars durant le deuxième trimestre 2020, pour soutenir les efforts de la lutte contre la pandémie de Covid-19 en Algérie, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Ce montant a été investi essentiellement dans l'achat d'équipements médicaux accompagnant les actions du ministère de la Santé et dans l'aide apportée aux plus démunis, a précisé la même source. Ces actions d'aide s'inscrivent dans le cadre de sa stratégie adaptée au nouveau contexte marqué par la propagation du coronavirus, visant à «mieux servir ses clients et assumer sa responsabilité sociétale». Djezzy a fait remarquer, dans ce sens, que la continuité de service a pu être préservée au cours du deuxième trimestre, et ce, grâce à une «adaptation rapide» de la société face à la pandémie pour préserver la sécurité des employés, mais aussi celles de ses clients.