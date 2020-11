L'Algérienne Hassina Mouri, professeure en géologie à l'université de Johannesburg, a été élue vice-présidente de l'Union internationale des sciences géologiques (Iugs) pour la période 2020-2024, devenant ainsi la première femme africaine à occuper ce poste. Mme Mouri qui détient la citoyenneté sud-africaine, a été récemment nommée membre du Conseil du programme international de géoscience de l'Unesco. Elle est également membre du Conseil consultatif de South African Journal of science (Sajs), une prestigieuse revue scientifique universitaire en Afrique du Sud. L'Union internationale des sciences géologiques (Uisg), fondée en 1961, est reconnue comme étant l'une des plus grandes organisations scientifiques du monde. Elle a pour objectif d'encourager la coopération internationale et la participation aux sciences de la terre en relation avec le bien-être humain.