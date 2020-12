Le président de l'Organisation Apoce (Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement) et président du Forum national de la citoyenneté (FNC), Mustapha Zebdi a fait état d'un projet de lancement d'une application électronique permettant aux citoyens de signaler toute affaire de corruption via leurs smartphones. «L'Apoce et le FNC s'apprêtent à lancer, au cours des quelques prochaines semaines, une application électronique au profit des citoyens permettant de soulever leurs préoccupations et doléances», a précisé Zebdi.

Ladite application inclut également «une rubrique consacrée au signalement des affaires de corruption pour les soumettre ensuite aux juridictions compétentes».