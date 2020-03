Une application mobile officielle pour combattre et limiter la propagation du coronavirus en Algérie, a été développée par le ministère délégué chargé des Start-up. «Cette application, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.covid19_algeria, fruit d'une collaboration avec le ministère de la Santé et l'incubateur privé incubme, permettra d'alerter les autorités locales en cas où une personne présente des symptômes du coronavirus, et cela leur permettra d'effectuer le dépistage sans que la personne ait à se déplacer pour éviter de contaminer d'autres personnes». Elle permettra aussi de «recevoir en temps réel des notifications en cas ou une personne contaminée se trouve dans l'entourage». Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, le site «Jumia», spécialisé dans le e-commerce, distribue bénévolement, des solutions hydro-alcooliques et Mag-assistance a mis, quant à lui à disposition 10 ambulances médicalisées pour des prélèvements à domicile, avait rappelé le ministre. Il a également révélé que l'Algérie a sollicité Google pour lui fournir tous ce qui est en rapport avec la pandémie soulignant qu' «un budget a été alloué pour satisfaire cette demande».