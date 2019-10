Des projets porteurs de solutions informatiques novatrices conçues par des Algériens, dans le cadre du « programme villes intelligentes » ou smart city, initié par l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), seront lancés avant la fin de 2019, a annoncé le directeur général de l’Agence, Abdelhakim Bensaoula. Parmi ces projets figure un outil d’identification intelligente des sites à valeur culturelle, répartis à travers le territoire national, qui permettra aux touristes nationaux et étrangers de les localiser via une application à télécharger sur Smartphone ou tablette. La majorité des sites culturels du pays a été répertoriée et ils peuvent être consultés à travers une plateforme dédiée. Ce projet, qui est «fin prêt», a été présenté, récemment, par l’ANPT au ministère de la Culture, «dont l’agence attend le feu vert pour la mise en ligne».