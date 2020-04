L'astronaute américaine Jessica Meir qui devra rentrer sur terre la semaine prochaine, a estimé, «assez surréaliste», ce qui se passe sur la planète terre, à la lumière de la propagation de la pandémie de Covid-19. Après presque sept mois passés à bord de la station spatiale internationale (ISS), elle échangera un confinement pour un autre. «C'est assez surréaliste de voir ce qu'il se passe sur la planète en dessous de nous», a raconté l'astronaute de 42 ans lors d'un échange téléphonique en direct avec des journalistes, depuis l'ISS, aux côtés de ses coéquipiers Andrew Morgan et Chris Cassidy. Pour l'astronaute, «la Terre a toujours l'air aussi éblouissante, vue d'ici, donc c'est difficile de croire tous les changements qui se sont produits depuis qu'on est ici». Les astronautes sont des pros de l'isolement: ils passent en général six mois ou plus confinés dans la station. Jessica Meir est ainsi arrivée en septembre. Leurs conseils pour un confinement réussi sont néanmoins simples et commencent par le respect d'un emploi du temps très précis.