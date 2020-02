Le Président de l’Association nationale des commerçants et artisans (Anca), Hadj Tahar Boulenouar, a indiqué que le prix de l’huile alimentaire sera augmenté de 5 DA. Dans une publication partagée jeudi dernier sur sa page Facebook, Boulenouar a expliqué que cette décision de généraliser l’augmentation des prix de l’huile alimentaire a été prise par les producteurs en fin de la semaine précédente. L’augmentation est estimée à 5 DA le litre, a-t-il ajouté. Il est à rappeler que près de 12 milliards de dinars ont été décaissés par les pouvoirs publics entre 2011 et 2017 au titre des subventions des prix de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, selon l’APS qui cite le ministère du Commerce.