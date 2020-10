La Protection civile a lancé une campagne nationale de prévention et de sensibilisation aux risques d'asphyxie sous le slogan «Ensemble pour un hiver chaud et sûr». Cette campagne initiée dans le cadre de l'application du programme de prévention et de sensibilisation de la Protection civile, notamment aux accidents liés à l'intoxication et asphyxies dues aux monoxyde de carbone Co et autres gaz brûlés, est organisée en coordination avec les directions de la santé, du commerce, de l'Education nationale, des affaires religieuses, et de Naftal, Sonelgaz et la société civile. Le programme de la campagne, qui s'étalera tout le long de la période hivernale, comprendra des journées portes ouvertes au niveau des unités de la Protection civile, des caravanes locales qui sillonneront les différentes localités pour faire de l'information de proximité, des émissions radiophoniques et télévisées et la diffusion de spots de sensibilisation à travers les médias.