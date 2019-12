Une caravane médicale militaire a été dirigée vers les mechtas de la région d’El Mezaraâ dans la commune d’El Machrouha, dans la wilaya de Souk Ahras. Les médecins spécialistes et paramédicaux encadrant la caravane assurent consultations, remise de médicaments et sensibilisation à la prévention des maladies contagieuses de la population ciblée, a précisé la même source. La caravane, à l’instar de celles dépêchées dans les autres régions du pays, assure également le dépistage précoce de certaines maladies et permet de les prévenir et d’en prévenir les complications. Les habitants des mechtas ayant bénéficié de prestations de cette caravane ont salué l’initiative.