Une caravane de solidarité au profit des personnes sans-abri a été lancée, lundi à Alger, et devra sillonner l’ensemble des communes de la circonscription administrative de Sidi M’hamed pour distribuer quelque 400 repas complets avec le couchage. Le coup d’envoi de cette caravane a été donné, lundi, au siège de la direction de l’action sociale (DAS) de Birkhadem (Alger), en présence de sa directrice et des représentants de la police et de la Protection civile, ainsi que des membres de l’association «Mechaâl Echahid» de la commune de Gué de Constantine et de l’association «Stars de la jeunesse» d’Alger-Centre qui ont fourni 400 repas chauds et du couchage au profit des sans abri dans différentes communes de la capitale.