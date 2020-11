Les agriculteurs adhérents aux Chambres d'agriculture des wilayas du pays bénéficieront, l'année prochaine, d'une carte numérique, a annoncé, à Tissemsilt, le secrétaire général de la Chambre nationale de l'agriculture. Intervenant en marge d'une rencontre de sensibilisation sur l'importance de l'irrigation d'appoint et de l'utilisation d'engrais dans la production des céréales, Kouider Mouloua a indiqué à l'APS qu'il y aura un transfert de la carte magnétique à la carte numérique pour les fellahs adhérents aux Chambres d'agriculture dans toutes les wilayas du pays en 2021. Cette carte numérique, qui comportera tous les renseignements du fellah, permettra de réduire la bureaucratie et faire bénéficier les agriculteurs des prestations des caisses de mutualité agricole, ainsi que des coopératives de céréales et de légumes secs, sans avoir besoin de documents administratifs.