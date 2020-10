Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé qu'une cartographie nationale des laboratoires de contrôle de qualité, composée de 53 laboratoires sera adoptée avant la fin du premier semestre 2021. «Cette cartographie de laboratoires permettra d'assurer le contrôle de qualité et de conformité des produits locaux et ceux importés destinés à la commercialisation», a précisé le ministre. Il a, dans ce sens, détaillé que cette cartographie englobera 45 laboratoires fixes de contrôle de qualité et huit autres laboratoires itinérants.