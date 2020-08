Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid, a annoncé la création d'une cellule d'écoute et de médiation au profit des porteurs de projets innovants et des start-up en vue d'aplanir les difficultés entravant la concrétisation de leurs projets. Yacine El-Mahdi Oualid a précisé que le but est de rapprocher le ministère des porteurs de projets innovants, afin qu'il puisse être à l'écoute de leurs préoccupations et aplanir les difficultés, surtout administratives, qui entravent la concrétisation de leurs projets. Il a fait savoir qu'il ira bientôt à la rencontre des porteurs de projets innovants et des start-up dans les wilayas du pays, précisant qu'il se rendra à cet effet, dès la semaine prochaine, dans les wilayas de Sétif et de Constantine.