Dans le but de récompenser la fidélité de ses clientes, Citroën Algérie organise une tombola à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Entre le 22 février et jusqu'au 8 mars, Citroën Algérie lance une tombola. À gagner pour les huit clientes tirées au sort, un soin en SPA (Sur une liste de soins proposés). La participation à la tombola est ouverte à toutes les clientes qui effectueront un entretien, une réparation ou/et achat de pièces au sein des succursales d'Alger - la succursale de Chéraga et celle de Oued Smar- durant la période ci-dessus mentionnée. Le tirage au sort aura lieu le 9 mars prochain.