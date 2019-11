La clinique spécialisée en chirurgie orthopédique et rééducation fonctionnelle des victimes d’accidents de travail de Misserghine (Oran ouest) a reçu le certificat de conformité aux normes internationales du système de qualité de gestion (ISO 9001-2015), lors d’une cérémonie présidée à Oran par le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale Hassan Tidjani Haddam. Le travail sérieux mené au niveau de cette clinique depuis 2009 a donné ses fruits avec la remise du certificat ISO en reconnaissance de la compétence de son staff médical et des équipements techniques modernes ayant permis de réaliser un bond qualitatif dans la spécialité de chirurgie orthopédique à Oran en particulier et en Algérie en général.