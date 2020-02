Le ministre de la Microentreprise, des Start-up et de l'Economie de la connaissance, Yassine Djeridene, a annoncé, dimanche, à Alger la tenue prochainement d'une conférence internationale dédiée au développement des start-up en Algérie. Intervenant lors des travaux de la rencontre gouvernement-walis organisée au Palais des Nations à Alger, Djeridene a indiqué que son département est en phase de préparation d'une conférence internationale, dédiée au développement des start-up en Algérie, avec une forte participation des compétences nationales et d'experts algériens installés à l'étranger. Cette conférence sera ouverte à toutes les compétences nationales résidant dans le pays et à l'étranger, ainsi qu'aux experts internationaux voulant contribuer au développement des microentreprises et des start-up en Algérie, a ajouté le ministre, précisant que son département oeuvre à associer les autorités locales à la concrétisation de son plan d'action s'inscrivant dans le programme du président de la République.