Le président du Conseil supérieur de la langue arabe (Csla), Salah Belaïd, a annoncé que le Premier volume de l’Encyclopédie algérienne sera prêt le 18 décembre 2020, à l’occasion de la Journée mondiale de la langue arabe, a déclaré Belaïd en marge d’une réunion de la commission chargée de la réalisation de cet ouvrage. L’Encyclopédie, qui synthétise toutes les connaissances se rapportant à la mémoire de l’Algérie et à notre civilisation, se veut un ouvrage de référence pour les étudiants et les chercheurs, a-t-il précisé, soulignant qu’il a été fait appel à des experts pour sa concrétisation. L’ouvrage sera réalisé en deux versions, celle en papier puis la version électronique. La commission a reçu plus de 150 matières scientifiques envoyées par des chercheurs, qui seront traitées en fonction des critères. Composée de 40 chercheurs, la Commission nationale chargée de la réalisation de l’Encyclopédie algérienne, initiée par le Csla, a été installée en septembre dernier dans le but de préserver la mémoire de l’Algérie.