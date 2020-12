Un groupe de pilotage, chargé de lancer et de superviser une vaste opération de recueil d'informations pour évaluer la situation du service public de l'eau à travers le territoire national, a été installé par le ministre des Ressources en eau. Le but de l'enquête devant être lancée en janvier prochain, à travers toutes les wilayas du pays et confiée à ce groupe de pilotage installé sous le slogan «Qualité du service public de l'eau: la parole aux consommateurs», consiste à évaluer la situation du service public de l'eau, dans chaque commune et quartier du pays. Pour ce faire, l'Agence de gestion intégrée des ressources en eau (Agire), a été mandatée afin de faire appel à plus de 5 000 jeunes universitaires pour des emplois temporaires. L'enquête nationale qui tend à livrer une cartographie précise du vécu des citoyens, permettra d'évaluer l'impact des efforts déployés par le secteur, dans l'amélioration de l'alimentation en eau et d'affiner les programmes de développement en cours. Cette opération vient compléter celle relative à l'inventaire du patrimoine hydraulique propre à chaque commune (en cours depuis plusieurs semaines).