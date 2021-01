Une experte internationale en gestion de grands projets, Mme Olfa Hamdi, a été nommée lundi P-DG de la compagnie nationale aérienne Tunisair, en grandes difficultés financières, a annoncé le ministère des Transports. Mme Hamdi, titulaire d'une maîtrise de l'université du Texas (Etats-Unis) et ingénieure diplômée de l'Ecole centrale de Lille (France), a fondé une entreprise fournissant des solutions aux gros chantiers d'infrastructures et transformations, en maîtrisant les coûts et les délais. Née en 1980, elle prend la tête de la compagnie aérienne après le limogeage, en juillet, d'Elyes Mnakbi, en rupture avec l'ancien gouvernement sur le plan de sauvetage. La réforme de Tunisair est un dossier complexe. Elle compte environ 7 800 employés et une flotte de moins de 30 avions. La concrétisation d'un plan de restructuration négocié en 2017, prévoyant des licenciements, reste limitée. Mme Hamdi sera chargée de «développer un plan d'action stratégique pour sauver et promouvoir Tunisair afin de faire face à la concurrence internationale, en particulier des compagnies européennes et africaines», a indiqué le ministère. «Good luck», a tweeté le ministre, Moez Chakchouk.