Dans le but de fédérer les entreprises développant des produits et services tournés vers la transition énergétique, les acteurs économiques actifs dans le secteur des énergies renouvelables (tels l'éolien, le photovoltaïque, l'hydroélectrique, la biomasse, le biogaz...), mais aussi celui de la gestion durable de l'énergie et des réseaux intelligents, il a été décidé de créer la Fédération des énergies renouvelables et de la transition énergétique. L'annonce officielle de la naissance de cette Fédération aura lieu mardi 2 mars au siège de la Confédération des industriels et des producteurs algériens (Cipa). Le ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables et le ministère de l'Energie ont annoncé, la semaine dernière, le lancement du processus de création d'une nouvelle société dédiée au développement des énergies renouvelables.