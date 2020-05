Covid-19 dans une maison de retraite dont plusieurs résidents infectés par le coronavirus sont décédés, a indiqué la résidence. «Elle a 113 ans. Elle a surmonté la maladie et va très bien», a affirmé une responsable de communication de l'établissement. Maria Branyas avait contracté la maladie sous une forme légère. Les symptômes auront été discrets: «En réalité la seule chose qui a été détectée, c'est une infection urinaire et un peu de fièvre associée, mais ensuite elle a passé un test de dépistage (du coronavirus) qui s'est révélé positif», a assuré la responsable de communication. «Maintenant, elle se sent bien, et elle a passé la semaine dernière un test dont le résultat a été négatif», a-t-elle dit.