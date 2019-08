Le 10 août, une Américaine s’est rendue à l’hôpital de Rapid City (Dakota du Sud) car elle souffrait de douleurs aux reins… et est repartie après avoir accouché de triplés, rapporte Kota TV. «Je commençais à ressentir des douleurs, je pensais que c’était des calculs rénaux parce que j’en avais déjà eu», a raconté Dannette Glitz à la chaîne locale américaine. Mais les médecins, après avoir analysé son test urinaire, lui apprennent qu’elle est enceinte. Quelques heures plus tard, elle a donné naissance à des triplés, un garçon et deux filles appelés Blaze, Gypsy et Nikki. Ils sont nés en quatre minutes.