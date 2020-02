La Fondation International Algerian Talents Initiative (Iati) a organisé, hier, une conférence-débat sur les meilleures « Pratiques de mobilisation de la diaspora algérienne ».L’événement s’est tenu à l’Ecole supérieure algérienne des affaires (Esaa) et a réuni de nombreux experts qui se sont penchés sur les expériences des pays ayant réussi à mobiliser leur diaspora et ont débattu de la possibilité d’adopter les pratiques employées en Algérie. La Fondation Iati a saisi l’opportunité de cette conférence pour annoncer le lancement de la deuxième édition de son projet phare « Diaspora Connect » dont la première édition s’est tenue en juin 2018 à l’occasion du sommet Alger Smart City. Au cours des prochains mois, la Fondation organisera la visite en Algérie d’un important groupe de talents issus de la diaspora, qui auront un programme de rencontres et de visites d’entreprises partenaires de l’opération. L’inscription à l’événement sera lancée d’ici la fin du mois de février sur les pages Facebook et LinkedIN de la Fondation.