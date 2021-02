Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, a annoncé la création avec le rappeur Jay Z d'une fondation pour financer le développement du Bitcoin comme «devise d'Internet». Jack Dorsey a doté ce fonds, baptisé «Btrust» de 500 Bitcoins, soit près de 24 millions de dollars.

«Jay-Z et moi allons donner 500 Bitcoins à la nouvelle dotation nommée Btrust pour financer le développement du Bitcoin, qui sera initialement concentré sur des équipes en Afrique et en Inde», a tweeté Jack Dorsey, également patron de Square, une société de ser-vices de paiements. Les autorités canadiennes ont autorisé le lancement d'un premier fonds au monde de Bitcoins négocié en Bourse, donnant ainsi aux investisseurs un plus grand accès à cette cryptomonnaie. Aux Etat-Unis, la Bank of New York Mellon (BNY Mellon), la plus ancienne institution bancaire, va aussi proposer des services de conservation de Bitcoins et d'actifs numériques pour ses clients institutionnels.