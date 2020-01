Un programme de formation destiné aux femmes entrepreneuses d’Algérie est ouvert par l’Institut suédois de formation. En fait, le programme concerne toute la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, dont l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et l’Egypte. Le programme se déroule sur 5 mois succédant à une phase en ligne et deux autres en présentiel dans la ville de Stockholm, en Suède. Pendant la formation, plusieurs thématiques seront abordées dont les principales sont : le leadership, le développement commercial, la communication, l’innovation commerciale, la croissance grâce aux partenariats, le financement et le développement durable. La formation cible les entrepreneuses âgées entre 22 et 45 ans ayant une maîtrise de l’anglais et dont l’entreprise est déjà opérationnelle. Celles-ci peuvent postuler à la formation jusqu’au 4 février 2020.