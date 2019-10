Le tribunal de Bir Mourad Raïs a été, lundi dernier, le théâtre d’une guerre des plus « spécifiques ». Le leader du Front pour la justice et le développement, Abdallah Djaballah, a esté en justice l’ancien député de Médéa Tahar Missoum, dit « spécifique ». Ce dernier avait accusé Djaballah d’être le seul importateur de verre au niveau national. La première audience de ce procès des plus loufoques a été reportée pour la fin

du mois.