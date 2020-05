«L'horloge de la mort de Trump»: c'est ainsi que le documentariste engagé, Eugene Jarecki, a baptisé un panneau lumineux affichant le nombre de morts américains du Covid-19 qui auraient pu être évités, selon lui, si le président avait agi plus tôt. Cette «horloge», dressée sur le toit d'un immeuble de Times Square, affichait lundi plus de 48.000 morts, sur un total de 80 000 décès, le bilan officiel le plus lourd de la planète. Le compteur de «l'horloge» augmente en fonction de l'assomption suivante: 60% des morts aux Etats-Unis auraient pu être évités si le gouvernement de Donald Trump avait décidé de promulguer des règles de distanciation et de fermeture des écoles, une semaine plus tôt qu'il ne l'a fait, le 9 mars au lieu du 16, a expliqué, dans un blog sur Medium, M. Jarecki qui argue de propos, mi-avril, du célèbre épidémiologiste et conseiller de Donald Trump, Anthony Fauci, selon lequel une mise en place des mesures, dès le 9 mars, «aurait pu sauver des vies»...