Des échanges confidentiels entre plusieurs services de renseignement européens font état de projets d’attaques en mer méditerranée et d’opérations kamikazes visant les côtes italiennes, françaises et espagnoles. Un réseau lié à Daesh en Libye, composé à majorité de bi-nationaux franco-tunisiens, s’entraîne depuis plusieurs mois à ce type d’attaques. Les services européens s’inquiètent, tout particulièrement, d’une cellule au sein de ce réseau, qui regroupe une dizaine de jeunes terroristes français parmi les plus aguerris.