Une liaison ferroviaire reliant Tébessa à Alger sera inaugurée le 20 novembre en cours. «La Sntf a le plaisir d’annoncer au grand public le lancement d’une nouvelle desserte rapprochant les citoyens de la ville de Tébessa à la capitale, Alger, avec des voitures complètement rénovées, comportant des places couchettes et des places assises», selon un communiqué de la Sntf. Fin 2018, le premier voyage du train Coradia, faisant la liaison entre les wilaya de Annaba et Tébessa, avait été inauguré. noter que la Sntf se fixe comme objectif de transporter 17 millions de tonnes de marchandises et 60 millions de voyageurs/an à l’horizon 2021.